2019/07/21 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر فاكهة التين منذ قرون، فهي فاكهة طيبة المذاق، وحلوة الطعم، وقد استخدم التين المطبوخ في العصور القديمة كبديلٍ عن السكر، وما زالت بعض الدول تستخدمه كمُحلٍّ حتى وقتنا الحاضر، كما أنه مغذٍّ جداً، وقليل بالسعرات الحرارية، ويُعرف التين بفوائده الصحية العديدة، كما أظهرت الدراسات مساهمة أوراق التين في علاج الإكزيما، واالسيطرة على مرض السكري،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد التين للجسم والشعر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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