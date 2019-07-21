2019/07/21 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال حزب النهضة الإسلامي في تونس يوم الأحد إنه رشح رسميا زعيمه المؤثر راشد الغنوشي لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.وعاش الغنوشي (78 عاما) بالمنفى في لندن نحو 20 عاما خلال فترة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغنوشي يخوض الانتخابات البرلمانية في تونس وكالة خطوة برس.

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