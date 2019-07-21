الحشد يعثر على عبوات واسلحة خفيفة شمالي بغداد

2019/07/21 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الأحد، على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقة المشاهدة شمالي بغداد .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 14 عثرت على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقة المشاهدة الواقعة بمحيط مدينة الطارمية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “قوات الحشد […]

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