زيدان يهنئ محاربي الصحراء

2019/07/21 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، تهنئة للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد تتويجه، الجمعة، بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

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