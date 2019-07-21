وزير الدفاع يجتمع بالقيادات العسكرية والامنية بالموصل

2019/07/21 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الدفاع ناجح الشمري ،اليوم الاحد، اجتماعا بالقيادات العسكرية والامنية بالموصل.

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