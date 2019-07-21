اللواء 14 بالحشد يعثر على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في قرية المشاهدة شمالي بغداد

2019/07/21 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي تعثر على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في قرية المشاهدة شمالي بغداد .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه” ضمن عمليات ارادة النصر الثانية تواصل قوات الحشد الشعبي تقدمها نحو أهدافها المرسومة لتطهير مناطق شمالي بغداد “، مبينا ان “قوة من اللواء 14 عثرت على

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