تسلق “جبال الألب” أحدث طرق إعداد أوجسبورج الألماني للموسم المقبل

2019/07/21 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لجأ السويسري مارتين شميت المدير الفني لفريق أوجسبورج الألماني إلى طريقة جديدة؛ تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.ووفقا لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن شميت قرر خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية قاسية خلال معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليا في سويسرا.وأضافت القناة أنه على مدار 3 أيام متتالية، […]

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