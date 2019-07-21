2019/07/21 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن تعاقدها لتصدير منتجها من مادة البرايمر إلى الإمارات ضمن خطهها وتوجهاتها نحو تصدير منتجاتها.وقال مدير عام الشركة ماجد حميد غضيب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم توقيع عقد سنوي قابل للتجديد لتصدير منتج البرايمر إلى دولة الإمارات بكمية (3000) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتعاقد لتصدير ثلاثة آلاف طن شهريا من “البرايمر” إلى الإمارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتعاقد لتصدير ثلاثة آلاف طن شهريا من “البرايمر” إلى الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).