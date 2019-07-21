2019/07/21 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة، في حالة نادرة للغاية، طفلة بـ”ثلاثة رؤوس” في ولاية أوتار براديش الهندية يوم الخميس الماضي، تاركة الأطباء في حيرة كبيرة.ونقلت المرأة التي لم يكشف عن هويتها إلى مستشفى محلي في منطقة إيتاه في ولاية أوتار براديش، بعد معاناتها من ألم شديد في الفترة التي سبقت المخاض.وأصيب أقارب المرأة الهندية والأطباء بالذهول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولادة طفلة بـ ثلاثة رؤوس تذهل الأطباء في الهند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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