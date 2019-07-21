الرئيس بارزاني : ابعدوا مشاكلكم عن اقليم كوردستان ولاتضروا شعبه شاكراً تعاون مواطني الاقليم ومشيداً بالقوات الامنية

2019/07/21 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان قوات الاسايش ومكافحة الارهاب في اقليم كوردستان ، يوم السبت ، اعتقال المنفذ الرئيسي لجريمة قتل دبلوماسي تركي واثنين من مواطني اقليم كوردستان في احدى مطاعم اربيل يوم الاربعاء الماضي، واعتقال احد معاونيه ، اشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بالقوات الامنية في الاقليم ، وفيما اعرب عن شكره لمواطني اقليم كوردستان لتعاونهم الدائم مع الاجهزة الامنية ، طالب بعدم جعل اقليم كوردستان ساحة لتصفية الحسابات والمشاكل والاضرار بشعبه .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في بيان انه بعد الجريمة الارهابية يوم الاربعاء الماضي في احد مطاعم اربيل والتي راح ضحيتها دبلوماسي تركي ومواطنان مدنيان من الاقليم تمكنت القوات الامنية والاسايش ومكافحة الارهاب ، السبت ، من اعتقال احد المنفذين الرئيسيين للجريمة واحد معاونيه.‎

وعبر الرئيس بارزاني عن تثمينه البالغ لـ”ابطال” الاسايش ومكافحة الارهاب وجميع الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان الذين استطاعوا اعتقال “المجرمين” بزمن قياسي واثبتوا كعهدهم دائما انهم “موضع ثقة وفخر”.

كما شكر الزعيم الكوردي مواطني الاقليم لتعاونهم مع القوات الامنية ومساندتهم لها ، لافتا الى ان المواطنين والاجهزة الامنية اثبتوا مرة اخرى ان كوردستان لن تصبح وكراً للارهاب ولن يخفى اي “مجرم” عن عيون مواطني كوردستان المخلصين وصقور الاجهزة الامنية.‎

وطالب الرئيس بارزاني جميع الاطراف بعدم جعل اقليم كوردستان ساحة لمشكلاتهم وان يكونوا سببا لالحاق الضرر بشعبه .



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وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أعلن اعتقال منفذ جريمة الاغتيال ويدعى “مظلوم داغ” وأحد معاونيه وذلك بعد يوم واحد فقط من تعميم صورته في وسائل الاعلام وبعد حملة تفتيش واسعة من قبل قوات الآسايش (الامن) .

ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.

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