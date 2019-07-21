2019/07/21 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، عن قناعته بان امريكا هي من تستهدف مقرات الحشد الشعبي.وقال البعيجي في بيان وتلتقه وكالة صدى ، انه “على الحكومة العراقية ان لا تاخذ موقف المتفرج عما يحدث من الاستهداف الامريكي للحشد”.واضاف، ان “اللجان التحقيقية هي مجرد تسويف للقضية ولن تخرج باي نتيجة تذكر، مشيرا الى،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البعيجي:استهداف مقرات الحشد الشعبي مخطط امريكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي:استهداف مقرات الحشد الشعبي مخطط امريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي:استهداف مقرات الحشد الشعبي مخطط امريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).