وضعت منذ 12 عاماً.. رفع سيطرة من طريق حيوي في بغداد

2019/07/21 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت امانة بغداد ،اليوم الأحد، عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “يس عراق”، انه ‘وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي تم رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات التي تمثل السيطرة الامنية الموضوعة على شارع مطار المثنى منذ سنة […]

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