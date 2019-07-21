‪‎‪البعيجي : استهداف مقرات الحشد مخطط اميركي وعلى الحكومة الخروج من صمتها

2019/07/21 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاحد، بان اميركا هي من تستهدف مقرات الحشد الشعبي وهذا الامر لايخفى على الجميع وماحصل من استهداف لمعسكر تابع للحشد الشعبي فان امريكا هي المتورط بهذا الامر، موضحا انه على الحكومة العراقية ان لا تاخذ موقف المتفرج عما يحدث من استهداف ابنائنا من الحشد الشعبي من قبل الاميركان وهذا الامر لايخفى على احد لانه لم ياتي مكوك من خارج الفضاء وقصف معسكر الحشد الشعبي

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان اللجان التحقيقية هي مجرد تسويف للقضية ولن تخرج باي نتيجة تذكر لاننا على تجربة مع اي حدث يحصل يشكل لها لجنة لن تخرج بنتيجة تذكر خصوصا وان استهداف مقرات الحشد الشعبي امر خطير وحساس وعلى الحكومة ان توضح هذا الامر لجميع ابناء الشعب العراقي "

واضاف البعيجي بعد افشال المشروع الامريكي باستهداف المنطقة من خلال مشروعها الداعشي من قبل ابنائنا الابطال من الحشد الشعبي والقوات الامنية هاهي اليوم تعمل على قصف مقرات الحشد امام مراى الحكومة ولم تحرك ساكنا لذلك على الحكومة ان تتاخذ موقف واضح وصريح من اجل ايقاف مسلسل استهداف معسكرات الحشد الشعبي باسرع وقت ممكن وان لاتاخذ موقف المتفرج "

KKK

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