2019/07/21 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الليبية نبأ يقول إن النائب العام أمر بالبدء في إجراءات لسحب الجنسية من شقيقتين توأم مثيرتين للجدل تعرفان باسم “بنات سلطانة”.ويقول رواد في مواقع التواصل إن إجراءات مكتب الناب العام الليبي في طرابلس ستشمل إيقاف الأرقام الوطنية في مصلحة الأحوال الشخصية بحق الشقيقتين التوأم وأمهما “سلطانة” وشقيقهما بتهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدل حول سلوك بنات السلطانة التوأم في ليبيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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