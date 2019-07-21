الصحف تتابع ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة .. والاستجوابات في مجلس ‏النواب

2019/07/21 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي ‏‏والعشرين من ‏تموز ، قضايا مختلفة من بينها موضوع الدرجات الخاصة ‏‏والمناصب بالوكالة ، و الاستجوابات في مجلس النواب .‏ عن موضوع الدرجات الخاصة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة ‏‏الصحفيين العراقيين ، ان لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، ‏‏كشفت عن شمول […]

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