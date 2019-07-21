2019/07/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم إدارة قضايا النزاهة التابع لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن وجود وثائق دراسية مزورة ضمن مجموعة دققها مع المؤسسات العلمية ذات العلاقة خلال الشهر الماضي.وذكر تقرير المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي ، أن “مديرية القانونية والتحقيقات قامت خلال شهر يونيو بتدقيق صحة صدور أكثر من 3 آلاف وثيقة دراسية لضباط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن عشرات الوثائق الدراسية المزورة لمنتسبيها النعيم نيوز.

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