القوات الامنية في ديالى تعتقل 12 مطلوبا بمناطق متفرقة من المحافظة

2019/07/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العميد، غالب العطية، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز من مكافحة اجرام ديالى ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة وهبهب وخانقين وفوج طوارئ ديالى النموذجي، حيث تمكنت من القاء القبض على (14) مطلوبا خلال ثلاثة الايام الماضية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".واوضح ان" المراكز الامنية في المحافظة تواصل عملها الامني في تنفيذ الاوامر القضائية بحق المطلوبين للقضاء من أجل فرض الامن والاستقرار في المحافظة".انتهى..م.م

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