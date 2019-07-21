امانة العاصمة ترفع سيطرة شارع مطار المثنى

2019/07/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي تم رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات التي تمثل السيطرة الامنية الموضوعة على شارع مطار المثنى منذ سنة 2007".واضاف، ان" رفع السيطرة سينعكس إيجابياً على حركة السير والمرور خصوصا ان الشارع المذكور والذي يربط مناطق شمال بغداد بمركزها في جانب الكرخ يعد من الشوارع المهمة والحيوية في العاصمة".انتهى..م.م

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