أطول موجة حر تجتاح العراق خلال الموسم الحالي

2019/07/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي صادق عطيه، قدوم أطول موجة حر خلال فصل الصيف الحالي.وقال عطية في منشور على "فيسبوك" أمس السبت، 20 تموز 2019، ان موجة حر تعتبر الاطول خلال موسم الحالي تجتاح بلدان عديدة في الشرق الاوسط بضمنها العراق، مبينا ان موجة رطوبة ستجتاح مدن جنوب العراق اعتبارا من اليوم الاحد.

وأشار إلى ان الأجواء الغائمة جزئيا ستستمر لمدة اسبوع على الاقل في عموم المناطق.

وكان عطيه، قد كشف في وقت سابق، ان تأثير الكتلة الحارة المتوقعة على البلاد سيشتد اعتبارا من الأحد، حيث يتوقع ان تزيد درجات الحرارة عن الـ 50 مئوية في جنوب العراق والكويت، في حين تكون في أواخر الأربعين مئوية وتلامس الـ 50 في وسط البلاد وأقل قليلا في الشمال.

وأضاف ان الأجواء ستكون شديدة الحرارة ومرهقة عموما خاصة خلال ساعات الظهر والعصر، حيث تكون درجات الحرارة في ذروتها.

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