مقتل 27 شخصاً بينهم 12 قيادياً عسكرياً إيرانياً في قصف بطائرات مجهولة في كركوك

2019/07/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن المتحدث باسم #العشائر_العربية في المناطق #المتنازع_عليها في #العراق، #مزاحم_الحويت، عن مقتل ما لا يقل 27 شخصاً، في قصف لطائرات مجهولة على إحدى معسكرات الحرس الثوري الإيراني […]

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