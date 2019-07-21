2019/07/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول بأرخبيل الملايو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.وذكرت صحيفة “ذي ستار”، أن العلماء أكدوا أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف وخاصة بين 13 ألف سلحفاة ولدت في مركز البحوث.وقال عالم الأحياء البحرية ديفيد ماكان:”إن كل رأس يتنفس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على سلحفاة نادرة برأسين في جزيرة مابول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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