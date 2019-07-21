2019/07/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق “وصلتا إلى مراحل متقدمة” بشأن افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي بين البلدين.ونفى المصدر بشدة ما تم تداوله من أنباء عن مباحثات بين الحكومة العراقية و”قوات سوريا الديمقراطية” “قسد” لافتتاح معبر جديد بين العراق وسوريا في مجمع خانه صور ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا والعراق بصدد فتح معبر البوكمال القائم وكالة خطوة برس.

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