2019/07/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إحالة مسافرين إيرانيين إلى القضاء في مطار بغداد الدولي لحيازتهما جوازي سفر “مزورين”.وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “المسافرين كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين”.وأضاف، أنه “بعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء يحملان جوازات مزورة وكالة خطوة برس.

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