فيلم الحقيقة يفتتح مهرجان البندقية

2019/07/21 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح الفيلم الجديد للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا “برافدا” مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته 76.وأعلن المكتب الصحفي لمهرجان البندقة، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي، أن فيلم “الحقيقة” للمخرج كوري إيدا سيدخل أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية.وستنعقد الدورة الـ 76 لمهرجان البندقية هذا العام في الفترة

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