نائب: لا يوجد اي اسم مطروح كمرشح للتربية

2019/07/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب عن كتلة الفتح، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة حسم مرشح حقيبة وزارة التربية باسرع وقت وبشكل توافقي مع القوى السنية، مؤكدا أنه حتى اللحظة لايوجد اي اسم مطروح بشكل رسمي لشغل المنصب.

وقال حنين القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حسم قضية مرشح وزارة التربية اخذت وقتا طويلا جدا ولا يوجد حتى اللحظة اي اسم مطروح بشكل رسمي كمرشح للوزارة بعد رفض الاسماء السابقة"، مبينا ان "المنصب هو استحقاق للمكون السني وهو المعني بتقديم مرشح توافقي لشغله".

واضاف القدو، ان "ملف التربية هو ملف مهم جدا وخطير وهناك العديد من التحديات التي واجهت النظام التربوي بالعراق واخرها نسبة الرسوب المرتفعة بالثالث المتوسط ناهيك عن المشاكل السابقة في ملفات بناء المدارس وطباعة المناهج"، لافتا الى ان "القوى السياسية تدعم خيارات رئيس الوزراء بتقديم اسماء مرشحين كفوئين لشغل المنصب بشرط ان يكون بشكل توافقي مع القوى السنية على اعتبار ان المنصب وضمن الاستحقاقات الانتخابية فهو من حصتهم".وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019 مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي.





وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي سيرا وصورا لمرشحين يزعم انهم قدموا عبر كتل سياسية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل منصب وزير التربية.

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