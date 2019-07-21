محافظ البصرة يوافق على إصدار امر اداري لتعيين المشمولين بدائرة الزراعة

2019/07/21 | 10:26

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بغداد :سومر نيوز

أعلن رئيس لجنة التعيينات الخاصة بدائرة زراعة البصرة معاون المحافظ حسن النجار، الأحد، عن موافقة محافظ ا...

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