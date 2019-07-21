البعيجي: أميركا هي المتورطة باستهداف مقرات الحشد

2019/07/21 | 10:26

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية هي من تستهدف مقر...

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