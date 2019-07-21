2019/07/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



مكتب عبد المهدي يخاطب الدفاع باعتماد نظام البديل

خاطب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزارة الدفاع من اجل اعتماد

نظام البديل، بحسب وثيقة صادرة عن المكتب.

وبحسب الوثيقة فأن خطاب مكتب عبد المهدي جاء بعد طلب النائب عدي

عواد وبكتب رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مكتب عبد المهدي يخاطب الدفاع باعتماد نظام البديل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مكتب عبد المهدي يخاطب الدفاع باعتماد نظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).