مداخل جديدة لمطار بغداد خلال 10 أيام

2019/07/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، الفريق الركن محمد البياتي،

اليوم الأحد، المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة

المطار بغداد، محدداً 10 أيام لإيجاد مداخل أخرى.

وأشار البياتي، رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لتسهيل إجراءات رفع

الحواجز الكونكريتية عن مطار بغداد، في بيان، إلى أن “لجنة الأمر

الديواني ٢٤٧ برئاسة السكرتير العسكري باشرت بتسهيل دخول العجلات

المتوجهة إلى صالة مطار بغداد وفك الاختناقات المرورية”.

وأضاف "سيتم خلال ١٠ أيام إيجاد مداخل أخرى بعيدة عنه”، مبينًا أن

“العمل جارٍ في شارع ابو غريب بالتنسيق مع الدوائر الخدمية خدمةً

للمواطنين”.

وكان مكتب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أصدر مطلع هذا الشهر أمرا

ديوانياً خاصاً بفتح شارع مطار بغداد الدولي، وصولًا إلى صالة

المسافرين.

وتضمن الأمر الديواني "تشكيل لجنة حكومية لتسهيل رفع الحواجز

الكونكريتية من مداخل مطار بغداد".

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