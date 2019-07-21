التلفزيون الإيراني: طاقم الناقلة ستينا إمبيرو بخير

2019/07/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني للتلفزيون الرسمي الايراني، إن "جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا ويحتجزها

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