سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار

2019/07/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع لاعبه البرازيلي نيمار جونيور، هذا الصيف. وقال ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي: "بصراحة..موقف نيمار لم

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