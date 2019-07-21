المنافذ الحدودية تحيل مسافرين ايرانيين في مطار بغداد للقضاء

2019/07/21 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، احالتها مسافرين يحملان الجنسية الايرانية بحوزتهما جوازا سفر ايرانيان مزوران ، الى القضاء في مطار بغداد الدولي.وذكر بيان لاعلام هيئة المنافذ الحدودية انه :” تم ضبط المسافرين اللذين كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين بحوزتهما “جوازات سفر ايرانية مزوره”، وبعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق […]

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