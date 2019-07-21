2019/07/21 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما، إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة نفط سحبت إلى إيران بعد أن اختفت من خرائط تتبع السفن في مضيق هرمز يوم 14 تموز الحالي .وقالت الهيئة في بيان , إنها بدأت عملية سحب تسجيل ناقلة النفط “إم.تي رياح”، التي جرى قطرها إلى إيران بعد اختفائها من خرائط تعقب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنما تبدأ سحب علم الناقلة “رياح” التي قطرت لايران وتتهمها بارتكاب مخالفات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنما تبدأ سحب علم الناقلة “رياح” التي قطرت لايران وتتهمها بارتكاب مخالفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).