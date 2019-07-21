2019/07/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي خبر وفاة اثنين من المتقاعدين داخل دائرة التقاعد.وقال الساعدي لواع واطلعت عليه وكالة صدى , “الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا”، لافتا الى ان “الهيئة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين بالرغم من شمول بنايات الهيئة بالقطع المبرمج للكهرباء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد:لا صحة لوفاة اثنين من المتقاعدين داخل الدائرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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