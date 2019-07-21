نصائح من ذهب كيف تختار البطيخة المناسبة

2019/07/21 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الخبراء الروس نصائح قيمة يجب اتباعها لدى اختيار عروس الفواكه الصيفية، البطيخ الأحمر.وينصح الخبراء بالاهتمام بداية الأمر بمصدر البطيخ ومن أي منطقة زراعية تم جلبه، وتدقيق مستندات الشحن التي تشير إلى منشأ البضائع وجودة بياناتها وسلامتها.وتحدث الخبراء عن مجموعة من الطرق التي يمكن الكشف بها عن مدى نضج وحلاوة البطيخ: فإذا أردت

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