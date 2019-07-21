الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس لخمسة أيام: 50 درجة مئوية في هذه المناطق

2019/07/21 | 10:29

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الأحد، 21 تموز، 2019، حالة الطقس لمدة 5 أيام فيما اشارت الى ان عدد من المناطق ستسجل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان درجات الحرارة سترتفع قليلاً اليوم الاحد لتسجل في بغداد 45 مئوية وفي البصرة 48 والموصل 46 واربيل 44 فيما اوضحت توقعاتها لبقية المحافظات في الجداول ذاتها.

وأشارت الى ان يوم الاثنين سيشهد طقسا حارا مشمسا دون تغير بدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية والجنوبية، وترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، فيما يشهد الثلاثاء طقساً مماثلا في المنطقة الوسطى والشمالية، وترتفع الحرارة مع ظهور غيوم في المنطقة الجنوبية.

ولفتت الى ان درجات الحرارة ستصل الى 50 درجة مئوية يوم الأربعاء، في المنطقة الوسطى والجنوبية، ولا تتغير درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما يشهد الخميس طقسا مشمسا، ترتفع الحرارة قليلا بالمنطقة الشمالية، وتصل الى 50 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية.

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