بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب أبدا

2019/07/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن “كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطنيها المخلصين”.ودعا بارزاني في بيان له، تعليقا على اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل، “الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل إقليم كردستان

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