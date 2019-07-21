2019/07/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ندّد رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني باحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، ووصف فعلة لندن هذه بالقرصنة، مؤكدا أنها تلقت الرد المناسب.وقال حسين علي حاجي دليكاني النائب عن أهالي شاهين شهر في الاجتماع المفتوح للبرلمان اليوم الأحد موجها خطابه إلى لاريجاني، إنه كان من المتوقع التحدث عن المفاخر التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاريجاني: البريطانيون مارسوا القرصنة وتلقوا الرد المناسب وكالة خطوة برس.

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