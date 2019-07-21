نجيرفان بارزاني: سنتعامل مع منفذي هجوم أربيل وفقاً للقانون

2019/07/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- الاتجاه برس

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، انه سيتم التعامل مع منفذي هجوم أربيل والذي راح ضحيته نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه، وفقا للقانون.

وقال بارزاني في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تمكنت بنجاح، من اعتقال الفاعل الرئيس للعمل الإرهابي الذي نُفذ في 17 تموز 2019 بإطلاق النار في أحد مطاعم أربيل ومعاونه، ومن دواعي الأسف والحزن أن دبلوماسياً تركيا ومواطنين من إقليم كردستان فقدوا حياتهم إثر الحادث الإرهابي”.

وأضاف أن “نجاح قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في أداء مهمتهم الرئيسة، يثبت إخلاص تلك القوات في عملها وحماية إقليم كردستان والمواطنين”، مبيناً “من الواضح أنه بعد حادث سيء وجبان مثل هذا، فإن جم تركيز سلطات الإقليم كان وسيكون منصباً على اعتقال الجناة والمتعاونين معهم”.

وبين بارزاني، أن “المكسب الناجح لقوات الأسايش ومكافحة الإرهاب يكمن في أنها استطاعت على الدوام إفشال مساعي الإرهابيين وعدم السماح لهم بالإضرار بشعب كردستان وضيوفه”.

وأشار إلى أن تلك القوات “قامت بحماية إقليم كردستان والمواطنين بجدارة، وستواصل في المستقبل كما في السابق عملها الجاد والدؤوب لضمان الأمن والاستقرار في إقليم كردستان، وسيتم التعامل مع المعتقلين ومعاونيهم وفقاً للقانون”.

وكانت مديرية الاسايش في إقليم كردستان اعلنت، امس السبت، عن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.

وقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي، الأربعاء الماضي، بإطلاق نار على مطعم قرب القنصلية التركية في أربيل.

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