بالوثيقة.. مكتب رئيس الوزراء عبد المهدي يخاطب الدفاع باعتماد نظام البديل

2019/07/21 | 10:32

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(المستقلة) ….



خاطب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزارة الدفاع من اجل اعتماد نظام البديل، بحسب وثيقة صادرة عن المكتب.وبحسب الوثيقة فأن خطاب مكتب عبد المهدي جاء بعد طلب النائب عدي عواد وبكتب رسمية.

وجدد النائب تعهدة لابناء جيشنا بان كتلة صادقون اخذت على عاتقها انصافهم بنظام البديل وهو اقل شي نقدمه لبواسلنا محرري الارض، وفقا لتصرحات سابقة.

ويقصد بنظام البديل أن يكون لكل عنصر امني بديل له في الواجبات الأمنية، بهدف إعطاء العناصر الأمنية قسط من الراحة مقابل الجهد الذي يبذلونه خلال أداء الواجب، كما أن تنفيذ هذا النظام يخلق مرونة في أداء المهام الأمنية.

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