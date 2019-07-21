المدرب الصربي الكسندر اليتش سيقود الشرطة الموسم المقبل

2019/07/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



اعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاحد، عن تولي مدرب صربي تدريب الفريق الكروي الاول بالنادي.

ونقل موقع النادي عن رئيس الهيئة الادارية وهاب الطائي قوله ان “المدرب الصربي الكسندر اليتش سيقود القيثارة الموسم المقبل”.

يذكر ان المدرب الصربي اليتش درب ناديي الاهلي والرائد السعوديين.

يشار الى ان فريق الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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