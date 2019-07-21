دعوة حكومية لتطوع الشباب بخصوص 30 تموز

2019/07/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة الشباب والرياضة، الشباب للتطوع لإنجاح مهمة العراق في استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تنطلق في 30 تموز الجاري.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تدعو وزارة الشباب والرياضة وضمن مبادراتها، شبابنا للتطوع وإنجاح مهمة العراق في تضييف بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات بكرة القدم التي ستقام في محافظتي كربلاء المقدسة وأربيل".وتفتتح البطولة في الثلاثين من تموز الجاري بمواجهة العراق ولبنان على ملعب كربلاء الدولي.



يذكر ان تسعة منتخبات ستشارك في هذه البطولة الى جانب العراق، وهي كل من السعودية والامارات والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن.وتعد بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الدولية لعام 2019 هي التاسعة، للدول الأعضاء حيث ستقام البطولة في محافظتي {كربلاء واربيل } للمرة الأولى.انتهى

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