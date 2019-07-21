البعيجي ينتقد {صمت الحكومة} إزاء استهداف مقار الحشد من قبل الاميركان ويدعوها لاتخاذ موقف

2019/07/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاحد، صمت الحكومة ازاء استهداف مقار الحشد الشعبي من قبل الاميركان، فيمادعا الحكومة لاتخاذ موقف واضح.

وقال البعيجي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "على الحكومة العراقية ان لا تأخذ موقف المتفرج عما يحدث من استهداف ابنائنا من الحشد الشعبي من قبل الامريكان وهذا الامر لايخفى على احد لانه لم ياتي مكوك من خارج الفضاء وقصف معسكر الحشد الشعبي".وأضاف ان "اللجان التحقيقية هي مجرد تسويف للقضية ولن تخرج بأية نتيجة تذكر لاننا على تجربة مع اي حدث يحصل يشكل لها لجنة لن تخرج بنتيجة تذكر خصوصا وان استهداف مقرات الحشد الشعبي امر خطير وحساس وعلى الحكومة ان توضح هذا الامر لجميع ابناء الشعب العراقي".واشار الى انه "بعد افشال المشروع الأميركي باستهداف المنطقة من خلال مشروعها الداعشي من قبل ابنائنا الابطال من الحشد الشعبي والقوات الامنية هاهي اليوم تعمل على قصف مقار الحشد امام مراى الحكومة ولم تحرك ساكنا".وتابع ان "على الحكومة ان تتخذ موقفا واضحا وصريحا من اجل ايقاف مسلسل استهداف معسكرات الحشد الشعبي باسرع وقت ممكن وان لا تأخذ موقف المتفرج".انتهى

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