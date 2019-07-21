اختطاف 4 أتراك في نيجيريا

2019/07/21 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرض أربعة مواطنين يحملون الجنسية التركية، لعملية اختطاف في ولاية إلورين النيجرية.وأوضحت وكالة الأناضول أنه “بحسب معلومات حصلت عليها، فإن عملية الاختطاف تمت في حدود الساعة العاشرة مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيجيريا”، مشيرة إلى أن “الهدف من عملية الاختطاف تحصيل الفدية من المختطفين”.وذكرت الوكالة أن الجهات النيجرية تبذل جهودا لإنقاذ المواطنين الأتراك […]

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