استشهاد فلاح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/07/21 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد فلاح في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان عبوة ناسفة انفجرت قرب بستان باطراف قرية الاصلاح في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ما ادى الى استشهاد فلاح”.واضاف :” ان قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث ، فيما تم نقل الجثة الى دائرة […]

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