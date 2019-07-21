الحشد يطهر ناحية تابعة للمشاهدة شمالي بغداد

2019/07/21 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن اللواء 14 في الحشد الشعبي، الاحد، عن إكمال تطهير ناحية الضباعي في منطقة المشاهدة شمالي بغداد .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 14 في الحشد الشعبي أنجزت عملية تفتيش وتطهير ناحية الضباعي بشكل كامل”.وأضاف البيان أن “قواتنا مازالت تواصل تقدمها ضمن عمليات ارادة النصر لحين […]

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