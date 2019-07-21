الحشد الشعبي يعلن تطهير 12 قرية شمالي بغداد

2019/07/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الاحد، عن تطهير 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد".

وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.انتهى/س

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