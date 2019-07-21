مصدر يكشف حقيقة اتفاق العراق مع

2019/07/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في حديث لصحيفة الوطن السورية، ان" ما تم تداوله من أنباء عن مباحثات بين الحكومة العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" لافتتاح معبر جديد بين العراق وسوريا في مجمع خانه صور ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار امر غير صحيح، وتأجيل فتحه بعد رفض "قسد" طلب الحكومة العراقية رفع العلم السوري في الجهة المقابلة، مشددا على أن ذلك "عار عن الصحة".

وأكد أن" الحكومتين العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال القائم والعمل جار على ذلك، وأنهما وصلتا إلى مراحل متقدمة في هذا الاتجاه".انتهى..م.م

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