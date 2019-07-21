استفتاء شعبي .. المشاريع التنموية لعتبات كربلاء لم تحفز المسؤولين على خدمة المجتمع

2019/07/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيّد استفتاء شعبي المشاريع التنموية التي تقوم بها العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة وعموم العراق.واكد الاستفتاء ان هذه المشاريع الواضحة للعيان لم تحفز المسؤولين العراقيين على زيادة الخدمة في المجتمع.

وحصل الاستفتاء الذي اجرته وكالة نون الخبرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على نسبة 80% من ان مشاريع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة وعموم العراق لم تحفز المسؤولين العراقيين على زيادة الخدمة في المجتمع بسبب المصالح والاجندات الخاصة التي يعملون عليها.

فيما أعتبر 20% من المصوتين البالغ عددهم 1000 شخص، ان هذه المشاريع حفزت المسؤولين على زيادة الخدمة في المجتمع.

واعتبر حسنين اسماعيل وهو احد المشاركين بالاستفتاء، ان "المسؤول العراقي غير قابل للتحفيز"، ورأى مصوت آخر وهو كرار حيدر، ان "مشاريع العتبة لم تحفز المسؤولين، بالعكس زادت من فشلهم لانه اصبح اعتماد الدولة على مشاريع العتبة".

فيما قالت ليان علي وهي احدى المشاركات بالاستفتاء، "هو الما عنده احساس وما تحفز من تطور الدول يجي يتحفز من ناس منه وبيه ؟".

وعلّق مهيمن النصراوي وهو مصوت آخر: "بل زادتهم بغضاً للعتبات المقدسة".

من جانبه قال عبد الله كاظم المحنة وهو ايضاً مشارك بالاستفتاء: "عمل العتبات المقدسة أفضل بكثير من عمل مؤسسات الدولة واتعجب على بعض السذج الذي يعترض على عمل العتبات ويترك الحكومة تسرح وتمرح بأمواله حسب رغبتها".

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