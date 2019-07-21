مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين بهجوم يمني في جازان

2019/07/21 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أن جنوداً سعوديين قتلوا اليوم الأحد، بعملية هجومية لمسلحي الجماعة في منطقة جازان جنوب غربي المملكة.ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري قوله إن أفراد الجيش واللجان الشعبية شنّوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جازان.وأكد المصدر، مقتل وجرح عدد الجنود السعوديين خلال الهجوم (لم يحدد […]

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